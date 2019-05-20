Olay, geçtiğimiz günlerde Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

Saat 08.00 sıralarında minibüsle bir binanın önüne giden hırsızlar, park halindeki otomobilin bagajını açtı. Bagajda bulunan ses sistemini alan şüpheliler, çaldıkları cihazları kendi araçlarına yükledi.

Pencereden atladı

Eniştesinin arabasından hırsızlık yapıldığını gören genç ise, hırsızları durdurmak için yaklaşık 2 metre yükseklikte bulunan 1. kat penceresinden atladı. Panikleyen hırsızlar geldikleri minibüse binerek hızla olay yerinden kaçtı. Yaşanan bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA