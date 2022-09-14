Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 20:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hırsızlar otomobili parça parça çaldı
[Fotograf: TRT Haber]
İki hırsız İstanbul'dan bir araç kiralama şirketinden araç kiraladı. Şirket yetkilileri, sağlam verdikleri otomobillerini birkaç gün sonra terk edilmiş halde buldu. Hırsızlar, aracın iç aksamını çalmış ve geriye neredeyse sadece iskeletini bıraktı.
Müşteri kılığında İstanbul'da bir rent a car şirketinden otomobil kiralayan hırsızlar, aracın iç aksamlarını çaldı.
Şirket yetkililerine kiraya verdikleri otomobilden geriye aracın iskeleti kaldı.
Araçta 80 bin liraya yakın masraf ortaya çıktı.
Yetkililer, otomobilden çalınan parçalar sonucunda aracın çalışır hale gelmesinin uzun süreceğini ifade ediyor.
Hırsızlar, son zamanlarda sahte kimlikle kiraladıkları araçların parçalarını sıkça çalmaya başladı.
Polis otomobili bu hale getiren hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Haber: Aytaç Kurnaz
Kamera: Fatih Özdemir
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