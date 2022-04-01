Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 17:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anlar kamerada
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep’te aynı anda yaşanan iki farklı hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Demir parçası çalan hırsızların, klima ünitesi çalan başka bir hırsıza denk gelmesi ortaya ilginç bir görüntü çıkarttı.
Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi’nde bir iş yerine tırmanarak girdiği iddia edilen hırsız, iş yerinin klima ünitesini çalmaya kalkıştı.
Klima ünitesini çaldıktan sonra duvardan inen hırsız, o sırada başka bir iş yerine ait demir parçasını çalan iki hırsızla denk geldi.
Hırsızların karşılaştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Haberler
- 17:48
- 17:50
- 17:29
- 17:39
- 17:30
Sıradaki Haber
Çanakkale'de orman yangını: Müdahaleler sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz