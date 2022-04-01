Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi’nde bir iş yerine tırmanarak girdiği iddia edilen hırsız, iş yerinin klima ünitesini çalmaya kalkıştı.

Klima ünitesini çaldıktan sonra duvardan inen hırsız, o sırada başka bir iş yerine ait demir parçasını çalan iki hırsızla denk geldi.

Hırsızların karşılaştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.