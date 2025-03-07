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Türkiye
TRT Haber 07.03.2025 04:38

Hırka-i Şerif bugün ziyarete açılacak

Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, bugün Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde ziyarete açılacak.

Hırka-i Şerif bugün ziyarete açılacak

Fatih’te bulunan ve her yıl Ramazan ayının ilk Cuma günü ziyaret açıklan Hırka-i Şerif Camii'nde son hazırlıklar tamamlandı.

Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'in bulunduğu Hırka-i Şerif Camii bugün ziyarete açılacak.

Hırka-i Şerif bugün ziyarete açılacak

Son hazırlıklarını tamamlayan Fatih Belediyesi ekipleri camii ve kutsal emanetin bulunduğu alanı gül suyuyla temizledi. 

Ramazan ayı boyunca açık olacak

Hırka-i Şerif, ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında görülebilecek.

Dairede ziyaret, 26 Mart Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam edecek. Arife günü ikindi namazı sonrası Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak.

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