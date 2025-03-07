Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 4 bin 500 geçici işçi alımı yapılacağını duyurdu.

İş ilanları 10-14 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak.

7 iş kolunda alım yapılacak

Açık iş ilanları, orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü pozisyonlarında olacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilecek.

Başvuran adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecek ve başarılı olan adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara çağrılacak.