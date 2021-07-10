Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Heyelan nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl'de heyelan nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı. Yol, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Karlıova-Yedisu kara yolunun Kaynarpınar ve Kızılçubuk köyleri arasındaki 5 farklı noktada sağanak sonrası heyelan oldu.
Yoldan geçen sürücüler durumu fark ederek araçlarını güvenli alana park etti.
[Fotoğraf: İHA]
Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerince yolun açılması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, bir saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.
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