Gönen Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen kadınlar iğne oyası ve farklı el sanatlarıyla uğraşıyor.

İğne oyası yapan 100’den fazla kadın el emekleriyle aile ekonomisine de destek oluyor.

Kadınlar bir sorumluluk projesi kapsamında bir buçuk aydır bir Amerikan firması için üretim yapıyor. Böylelikle geleneksel iğne oyası dünyaya tanıtılıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Başarılı işler çıkardık"

Kooperatifin Kurucu Başkanı Hüsniye Tanrıverdi, Gönen'in iğne oyasıyla meşhur bir ilçe olduğunu vurgulayarak çalışmalarını anlattı:

"15-20 kişi ile başladık, şu anda 100'den fazla kadınla çalışıyoruz. Onlara ciddi anlamda katkı sağlıyoruz. Şu an bir proje üzerine çalışıyoruz, projeye bir buçuk ay önce başlandı. Bir Amerikan firması yetkilileri Gönen'le ilgili sosyal sorumluluk projesi üzerine çalışmak istediklerini söylediler. Bizimle temasa geçti. Çok da güzel, başarılı işler çıkardık."