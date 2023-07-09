Heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul otoyolu trafiğe kapandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Uraloğlu paylaşımında, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergahta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.
Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da heyelan meydana geldi.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 9, 2023
⚠️Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapandı. pic.twitter.com/VQP5G0hZff
Yoğun yağıştan dolayı #BoluDağıTüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 9, 2023
Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D- 100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur.
Ankara'dan…
Bakan Uraloğlu bölgeye gidiyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan ve sel nedeniyle Bolu'ya gidiyor.
Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli çıkışında ikinci heyelan meydana geldi. Aşırı yağışlar ağaçları ve çamur kütlelerini Anadolu Otoyolu'na taşıdı.
İlk heyelan saat 18.00'de Bolu-Düzce sınırında meydana geldi. Otoyol İstanbul istikametine trafiğe kapalı .
Karayolları Bolu Dağı Bakım ve onarım şefliği çalışmalarını sürdürüyor
Haber: Halit Yılmaz