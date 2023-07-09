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Türkiye
TRT Haber 09.07.2023 21:36

Heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul otoyolu trafiğe kapandı

Etkili olan yağışlardan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı.

Heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul otoyolu trafiğe kapandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu paylaşımında, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergahta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

 

Bakan Uraloğlu bölgeye gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan ve sel nedeniyle Bolu'ya gidiyor.  

 

Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli çıkışında ikinci heyelan meydana geldi. Aşırı yağışlar ağaçları ve çamur kütlelerini Anadolu Otoyolu'na taşıdı.

İlk heyelan saat 18.00'de Bolu-Düzce sınırında meydana geldi. Otoyol İstanbul istikametine trafiğe kapalı .

Karayolları Bolu Dağı Bakım ve onarım şefliği çalışmalarını sürdürüyor

Haber: Halit Yılmaz

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