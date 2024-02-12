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Türkiye
İHA 12.02.2024 09:34

Hesabına 500 bin lira geldi, dolandırıcıların yöntemi ortaya çıktı

Mersin'de banka hesabına 500 bin bira gelen bir kişi, polise başvurdu. Olayı araştıran polis, şahsın kartının dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını tespit edip, 2 şüpheliyi yakaladı.

Hesabına 500 bin lira geldi, dolandırıcıların yöntemi ortaya çıktı
[Fotograf: İHA]

S.T., hesabına gelen 500 bin liradan şüphelenip İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliğine ihbarda bulundu. Bunun üzerine çalışma yapan polis, öncelikle paraya bloke koydurdu ardından izini sürdü.

Banka hesabının dolandırıcılık amaçlı kullanılmaya çalışıldığını belirleyen polis şüpheliler Ü.S ve Ö.D'yü tespit etti. 2 şüphelide polis tarafından yakalandı. Banka kartında bulunan 500 bin liranın ise farklı bir ilde bulunan E.S'ye ait olduğu, kedini polis ve asker olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Para gerekli incelemelerin ardından sahibine iade edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Ü.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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Mersin Dolandırıcılık
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