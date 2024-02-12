Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Çanakkale ile Balıkesir’in batı ilçelerinde, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa’nın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir’in batı ilçeleri, Çanakkale’nin güneydoğusu ile Muğla’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Rüzgarın da, Marmara, Ege ile Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren azalarak iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.