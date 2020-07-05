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Hendek'teki patlamada gözaltına alınan kişi sayısı 4'e yükseldi
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan kişi sayısı 4'e yükseldi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında iş güvenliği uzmanı bir kadın hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli ile gözaltı sayısı 4'e yükseldi.
Jandarmadaki işlemleri devam eden sorumlu müdür ile 2 ustabaşı için 1 gün ek gözaltı kararı verilmişti.
Etiketler: son dakika sakarya hendek havai fişek fabrikasıSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 19:51
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