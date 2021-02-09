Ankara’dan Aksaray’a giden Kamuran Y. akşam saatlerinde konaklamak için kent merkezinde bulunan bir otele gitti. Odaya yerleşen Kamuran Y. saat 01.00 sıralarında çantasında getirdiği benzini üzerine boşalttı. Ardından kendini ateşe vererek intihar girişiminde bulunan Kamuran Y. ile birlikte otel odası da yanmaya başladı.

Otel görevlisine dışarıdan gelen bir vatandaşın “5. kattan duman çıkıyor” demesi üzerine fark edilen yangın hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Tüm ekipler kısa sürede olay yerine intikal ederken, polis ekipleri oteli tahliye etti. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri itfaiye aracında bulunan merdiven vasıtası ile yangına hem dışarıdan hem de içeriden müdahale etti.

Ankara'da bir hastaneye sevk edildi

Ağır yaralanan Kamuran Y. itfaiye ve sağlık ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Vücudunun birçok kısmı yanan Kamuran Y. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Ankara’da bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.