Uzaya gitmek birçok insanın hayalini süslüyor. Ancak çok zor olsa da, bu hayali gerçeğe dönüştürenler de var. Uzaydan dünyaya bakma ayrıcalığını yaşayan kişilerden Muhammed Ahmed Faris, Türk vatandaşlığına geçti ve İstanbul'da yaşıyor.

Faris, 1987 yılında 2 Rus kozmonotla uzaya giden Suriye'nin ilk, Arap dünyasının ikinci kozmonotu. 8 yıldır İstanbul'da yaşayan Faris, TRT Haber'e konuştu, deneyimlerini anlattı.

1987 yılında yaşadığı o eşsiz tecrübeyi anlatan Faris, görevin ağırlığına dikkat çekti. Faris, ayrıca astronot olacak kişinin, uzay alanında büyük hayallere sahip olması gerektiğini dile getirdi. Türkiye’de üniversitelerde, enstitülerde, okullarda öğrencilere uzay hakkında seminerler veren Faris, Türkiye'deki uzay çalışmalarına da katkı sunmak istiyor. Faris, yakın gelecekte Türkiye'nin uzay mekiği de yaparak uzaya gidebilmesi temennisinde de bulundu.

Muhammet Faris, şunları kaydetti;

"Uzay hakkında saatlerce konuşabilirim. Uzay çok farklı, oradan dünyayı yuvarlak top küresi gibi görürsünüz muhteşemdir. kıtalar, dünya haritası gibi görünür. Ben uzaydayken sanki taş ocağında çalışıyor gibiydim. Orada yaşam şartları çok sert ve zor. Yalnız çok faydalı bir ilimle uğraşıyorsunuz. Ülkenizi temsilen büyük bir görev üstleniyorsunuz. Zorluk çekiyorsunuz ama, insanlık için önemli bir hizmet yapıyorsunuz. Uzaya gidecek kişide büyük bir sabır olmalı, hayalleri olmalı. Kendini ilime adamış olan bir astronotun sağlıklı olması ve sporu sevmesi de çok önemli. Ben bir Türk astronot görmeyi çok istiyorum. İnşallah yakın zamanda, ilk Türk astronot uzaya gider. Uzaya gidecek astronot ile bir araya gelerek ona tecrübelerimi anlatmak, elimden geldiğince kendisine destek olmak isterim. İnanın bu, beni çok çok mutlu eder."

Haber: Metin Turan

Kamera: Volkan Tay