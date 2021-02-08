Teknoloji ile her gün iç içeyiz. Alışveriş yapıyor, film izliyor, müzik dinliyor, ders çalışıyor, iş yapabiliyoruz. Hayatımızı kolaylaştırdığı kesin. Ancak zorlaştırmaması için dikkat etmemiz gerekenler var. Bunlardan biri de casus yazılımlar.

Casus yazılımların, tanıtım, kişisel bilgi toplama, onayınız olmadan bilgisayarınızda rahatsız edici değişiklikler yapma gibi özellikleri var.

Bu yazılımlar, genellikle reklam yazılımıyla ilişkilendiriliyor. Ücretsiz bir hizmete kaydolurken mutlaka koşulları okumalısınız. Çünkü şirketin sizin görüntüleyeceğiniz reklamlara karar vermesi için çevrimiçi etkinliklerinizi izlemesine izin vermiş olabilirsiniz.

Casus yazılımlar bilgisayarınızda neler değiştirebilir?

Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim ve farkındalık programı Siberay’ın sitesinde, casus yazılımlarla ilgili dikkat edilmesi gerekenler yer alıyor.

Öncelikle bilmeniz gereken bu yazılımların bilgisayarınızda neleri değiştirebileceği.

- Web tarayıcınızın giriş sayfasını veya arama sayfasını değiştirebilir.

- Tarayıcınıza istemediğiniz veya gerek duymadığınız ek bileşenler ekleyebilir. Yani tarayıcınız kontrolsüz çalışabilir.

- Sık sık pop-up pencere açılabilir.

- Programlar çok ağır veya yavaş çalışabilir.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Casus yazılımlardan nasıl korunabilirsiniz?

Bu yazılımlardan korunmak için dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Bunların başında da eğer casus yazılım bulaştığından şüpheleniyorsanız bankacılık gibi kritik işlemlerinizi kullanmamak geliyor. İşte korunmak için yapabilecekleriniz:

- İşletim sistemi ve web tarayıcı yazılımlarınızı güncelleyin.

- Anti-virüs, internet güvenlik ve casus yazılımlarını kullanın.

- İşletim sisteminizin güvenlik duvarını aktif hale getirin.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

- Ücretsiz yazılımları bildiğiniz ve güvendiğiniz yerlerden edinin.

- Web tarayıcınızın gizlilik ve güvenlik ayarlarını kontrol edin.

- Ne işe yaradığı belli olmayan pop-up pencerelere tıklamayın.