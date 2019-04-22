Çubuk'ta şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, CHP Genel Merkezi'ne gitti. Kılıçdaroğlu ile makamında görüştüler.

CHP liderine geçmiş olsun dileklerini ileten Buldan ve Temelli'ye, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ile HDP Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü eşlik etti.

Temel Karamollaoğlu da ziyaretçiler arasındaydı

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretçileri arasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da vardı.

Karamollaoğlu ve beraberindeki heyet, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

CHP'den araştırma önergesi

Geçmiş olsun ziyaretleri sürerken CHP, saldırıyı Meclise taşımaya hazırlanıyor.

Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Arkadaşlarımız ve milletvekillerimiz önümüzdeki hafta içerisinde araştırma önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisine indirecektir."

Kaynak: TRT Haber