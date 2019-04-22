İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklandı. İkisi hakkında adli kontrol kararı verilirken, iki kişi için de tutuksuz yargılama kararı çıktı.

Akdeniz'in uluslararası sularında 15 Nisan'da Türk güvenlik güçlerinin "Pervin Oğulları" balıkçı teknesine düzenlediği operasyonda 5 ton toz esrar ele geçirilmişti. El konulan balıkçı teknesinde yer alan mürettebatın yanı sıra olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA