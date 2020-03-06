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HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı. Tutuklananların arasında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu da bulunuyor.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen HDP İl Başkanı Ağaoğlu ve 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Polis ekiplerince 29 Şubat'ta Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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