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İstasyonlar, seferlerden sonra temizleniyor

İstanbul'da Marmaray ve metrobüs hatlarında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Gebze ve Halkalı güzergahında yer alan 43 istasyon, seferler bittikten sonra temizleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Yolcuların yoğun olarak kullandığı istasyonların giriş ve çıkış noktaları, iade cihazları, asansörler, yürüyen merdivenler, tuvaletler ve bekleme alanları dezenfekte ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Duraklara dezenfektan cihazları yerleştirildi

Metrobüs hatlarında da dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.

Durakların giriş noktalarına yerleştirilen dezenfektan cihazları ile el hijyeninin korunması sağlanıyor.