Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Marmaray ve metrobüsler dezenfekte ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de bir vaka yok ama dünyayı kavuran koronavirüse karşı önleyici çalışmalar aralıksız sürüyor. İstanbul'da şehir ulaşımının can damarı Marmaray ve metrobüslerde dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.
Dünya koronavirüsle boğuşuyor, Türkiye’de tedbirler titizlikle alınıyor.
İstasyonlar, seferlerden sonra temizleniyor
İstanbul'da Marmaray ve metrobüs hatlarında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Gebze ve Halkalı güzergahında yer alan 43 istasyon, seferler bittikten sonra temizleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Yolcuların yoğun olarak kullandığı istasyonların giriş ve çıkış noktaları, iade cihazları, asansörler, yürüyen merdivenler, tuvaletler ve bekleme alanları dezenfekte ediliyor.
[Fotoğraf: AA]
Duraklara dezenfektan cihazları yerleştirildi
Metrobüs hatlarında da dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.
Durakların giriş noktalarına yerleştirilen dezenfektan cihazları ile el hijyeninin korunması sağlanıyor.
Etiketler: metrobüs Marmaray koronavirüs dezenfekteSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 21:35
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