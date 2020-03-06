Haber Giriş: Kaynak: AA
Geri giden kamyon yayaya çarptı
Karabük'te bir kamyon, geri gittiği sırada yayaya çarptı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Karabük Ankara Caddesi'nde geri giden T.A. yönetimindeki kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan R.M'ye çarptı. Kamyonun altında kalan R.M, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen R.M, hastaneye gitmeyi reddetti. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, kamyonun geri gittiği ve yolda yürüyen R.M'ye çarptığı, vatandaşların kamyonun altından R.M'yi çıkarması ve sağlık ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.
Olay yerinde inceleme yapan polis, sürücüye para cezası uyguladı.
Etiketler: yayaya çarpan kamyon Karabük kamyon ankara caddesiSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 21:01
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