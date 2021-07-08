İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kurban Bayramı kampanyası kapsamında 65 ülkede 5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Vakfın yurt içi ve yurt dışı kurban bedeli bu yıl 1200 lira olarak belirlendi.

Geçen yıl 82 bin 411 hisseyi 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaştıran vakıf, bu yıl bunu aşmayı planlıyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 40 ülke ile 264 bölgeyi kapsayan yardım programıyla 3,5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Federasyon, bu yıl vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesim bedeli küçükbaş için 800 lira, bir hisse bedelini 700 lira olarak açıkladı.

Deniz Feneri Derneği, bu yıl 30 ülkede kurban kesmeyi planlıyor.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de Türkiye'nin yanı sıra Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkelerinde kurban organizasyonları düzenleyecek. Derneğin kurban bağış bedeli Afrika'da 800 lira, Asya'da 900 lira, Arakan ve Moro'da 1200 lira, Türkiye ve Filistin'deki kamplar ile Yemen'de 1650 lira, Gazze'de ise 2 bin 900 lira olarak açıklandı.

Kurban hisse bağış bedelini Afrika için 750 lira, Türkiye-Asya-Balkanlar-Orta Doğu için 1100 lira ve Filistin-Gazze için 2 bin 240 lira olarak belirleyen Yardımeli Derneği, bu yıl 150 bin aileye ulaşmayı hedefliyor.

Sadakataşı Derneği ise bu yıl Türkiye başta olmak üzere 32 ülke ve 100'ün üzerinde bölgedeki yardım etkinlikleriyle 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da Afrika, Asya, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Uzak Doğu gibi farklı coğrafyalarda ihtiyacın en fazla olduğu bölgelerde keseceği kurbanlarla milyonlarca ihtiyaç sahibini sevindirmeyi hedefliyor. Bayramda İstanbul'da da 8 bin dar gelirli aileye kurban eti dağıtılacak.

Kudüs ve civarında yardım ve imar çalışmaları yapan Mirasımız Derneği kurban bedelini 3 bin 500 lira, bayramlık bedelini 200 lira, harçlık bedelini ise 50 lira olarak belirledi.

Beşir Derneği, Türkiye'nin yanı sıra Mali, Tanzanya, Somali, Filistin, Yemen gibi coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Yeryüzü Doktorları Derneği, "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyasıyla açlık sorunları yaşanan ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin kurban yardımlarını ulaştıracak, Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Filistin, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, Uganda ve Yemen'de kurban organizasyonları düzenleyecek.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği 17 ülke ve 172 bölgeye ulaşmayı hedeflerken, Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Türkiye, Afrika ve Asya'da kurban kesimi yapacak.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (İYİLİKDER) kurban hisse bedeli Afrika'da 900 lira, Arakan'da 1200 lira, Türkiye ve Suriye'de 1500 lira, Gazze'de 2 bin 500 lira olarak belirlendi.

İhlas Vakfı da vekaletle kurban kesim programını yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirecek.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ve Mehmetçik Vakfı gibi birçok kuruluş da yurt içinde etkinlik düzenleyecek.