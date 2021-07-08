Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 10:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Y.G'nin Arıcak ilçesinde bulunan evinde uyuşturucu sakladığı bilgisine ulaştı.
Narkotik köpeği ile arama yapıldı
Evi tespit eden ekipler, narkotik köpeği ile evde yaptıkları aramada, ahşap dolabın içerisine zulalanmış 2 kilo 500 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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