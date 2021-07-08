Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 10:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Arnavutköy'de çakmak gazı patladı: 3 yaralı
İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikanın bahçesindeki konteynerin içine giren 3 genç, çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu feci şekilde yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Anadolu Mahallesi'nde 3 genç, fabrika bahçesindeki konteynerin içine girdi.
İçeride bir süre kalan gençler, iddiaya göre çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu alevlerin arasında kaldı.
Alevlerin sardığı konteynerden çıkan gençler, fabrika bahçesinden kaçtı.
Konteynerin içinde meydana gelen patlamayla birlikte vücutlarında yanıklar oluşan gençler, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
3 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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