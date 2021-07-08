Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de kamyonet refüje devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet refüje devrildi. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Abdulmuttalip Ö. idaresindeki kamyonet, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 52. kilometresinde refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, Manişe Ö, Rahime Ö, İlkim Zeynep Ö. ve Ahmet Ö. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
istanbul'da sağanak bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz