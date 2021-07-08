Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 09:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
istanbul'da sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul'da yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Günün en yüksek sıcaklık değerleri, İstanbul'da 26, Çanakkale'de 32, Kırklareli'nde 28, Kocaeli'nde 26 derece olacak.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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