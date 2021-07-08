Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri, İstanbul'da 26, Çanakkale'de 32, Kırklareli'nde 28, Kocaeli'nde 26 derece olacak.