Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 06:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da 4 araç kazaya karıştı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan bir araç bariyerlere çarptı. Kazayı görerek yardım için duran iki araca da, arkadan gelen bir başka araç çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu Beylikdüzü kesiminde, bir hafif ticari araç sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç bariyerlere çarptı.
Bir taksi ile bir motosiklet sürücüsü de, kazayı görünce yardım için durdu. Bu sırada aynı yönden gelen bir otomobil, hem kaza yapan araca, hem de yardım için duran 2 araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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