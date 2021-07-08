Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 04:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Foseptik çukuruna düşen kurbanlık kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde foseptik çukuruna düşen tosun, kepçe yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Cuma Mahallesi Uludere Caddesi'ndeki bir besi çiftliğine tırla 23 kurban getirildi. Çiftlik çalışanları, ahıra yerleştirilen kurbanlıklardan birinin eksik olduğu fark etti.
Çevrede arama yapan çalışanlar, kurbanlık tosunu çiftlik yakınındaki bir foseptik çukurunda buldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kurbanlık, çukur etrafının iş makinesi yardımıyla kazılarak kurtarıldı.
Etiketler: Kocaeli
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