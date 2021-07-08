Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 03:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaza yaptı, aracı terk edip kaçtı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir araç sürücüsü evin bahçe kapısına çarptı. Otomobilin sürücüsü aracı terk edip kaçtı.
Karaman Mahallesi 1482 Sokak'ta Nebi Selbes, evinin önünden gürültü gelmesi üzerine dışarı çıktığında apartmanın bahçe kapısına sıkışmış bir otomobil gördü.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bahçe kapısının demirlerine sıkışan aracın sürücüsünün kaza yerini terk ettiğini belirleyen ekipler, sürücünün bulunması için çevrede çalışma başlattı.
Bahçe duvarı ile demir kapı arasına sıkışan otomobil ahtapot çekici ile kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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