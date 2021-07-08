Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 09:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da sanayi sitesinde patlama: 2 yaralı
İstanbul Başakşehir’de Demirciler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken 2 kişi yaralandı.
Başakşehir’de Demirciler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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