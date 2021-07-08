Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta zincirleme kaza: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta, bir tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Uşak'tan İzmir yönüne ilerleyen Suriye uyruklu A.M. yönetimindeki tır, Ürünköy Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duramayarak önündeki araçlara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
8 yaralı
Tır ile 6 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yol trafiğe açıldı
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Uşak-İzmir kara yolu yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.
Öte yandan gözaltına alınan tır sürücüsünün ilk ifadesinde tırın freninin tutmadığını söylediği öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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