Haydar Baş'ın ortağının eşi Eraslan'ın tehdit iddiaları iddianamede

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, ortağının mal varlığını zorla üzerine geçirmek, boş senet imzalatmak, kısacası "Nitelikli Yağma" ile suçlanıyor.

Tehdit ve yağma ile suçlanan Haydar Baş hakkında hazırlanan iddianamede ortağının eşi Meral Eraslan'ın ifadeleri yer aldı.

Eraslan'ın ifadesinde, "Haydar Baş kocamı ölümle, kızlarımı tecavüzle tehdit etti." sözleri kayıtlara geçti.

Haydar Baş davası ile ilgili son gelişmeler @trthaber'de. https://t.co/iYFGzdnZDJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Ağustos 2018

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş hakkında açılan davada mahkeme ara kararını verdi, mallarının bir bölümüne el konuldu, yurt dışına çıkması yasaklandı.

Meral Eraslan Haydar Başın avukatı tarafından tehdit edildiğini vurguladı.

İddianameye göre şikayetçilerin kızı Fatma Zehra Eraslan da, Haydar Baş'ın avukatına babasının borcu için ödeme yapmış.

Haydar Baş, 2016'da davanın ilk duruşmasına katılmıştı.

Maddi durumu kötüleşen Doktor Mustafa Eraslan'a borç para verdiğini söylemişti.

2010 yılında Eraslan'dan birer milyon dolardan 20 adet senet aldığını, 5 milyon dolarlık senedi ise aynı yıl içinde ödemesi yapıldığı için iade etiğini belirtti.

Eraslan'a 20 milyon doların dışında 30 milyon lira daha verdiğini ancak sonrasında Mustafa Eraslan borcunu ödemeyince tasarrufu iptal davası açtığını söyledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Haydar Baş, Avukatı Lütfullah Önder ve Doktor Mustafa Eraslan’ı darp ettiği iddia edilen Maşallah Tarhan’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında, "Nitelikli yağma” ve "Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması” suçlaması ile iddianame hazırladı.

Kaynak: TRT Haber