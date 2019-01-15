Olay, 10 Temmuz 2018'de Dicle nehrinde yaşandı.

Çoğu çocuk ve kadın 12 kişi piknik yapmak ve serinlemek için nehre gitti. Ancak baraj kapağı açılınca su seviyesi aniden yükseldi ve hepsi küçük bir adacıkta mahsur kaldı.

Karaya çıkamayınca Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı ekibi yardıma koştu.

Uçuş ekibindeki Pilot Binbașı Utku Așkın, Pilot Yüzbașı Aycan Savaș ile helikopter teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Güner Kızıl, Skorsky tipi helikopteri büyük bir cesaretle nehre indirdi.

12 kişiyi burunları bile kanamadan kurtarmayı başardı.

"Gözüme takılan kucağında çocuğu olan bir kadındı"

Kahraman jandarma personeli yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bize bir adacıkta kaldıkları söylenmişti ama olay yerine vardığımızda ada diye bir şey kalmamıştı. Su tamamen yükselmişti yukarıdan baktığımızda suyun debisinin fazla olduğunu görebiliyorduk. Skorsky helikopteri bu haliyle suya inmek için tasarlanmış bir helikopter değil. Vinçli helikopterin bölgeye gelmesi bize zaman kaybı yaşatacağı için çok daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Gözüme takılan kucağında çocuğu olan bir kadındı. Hem akıntıya karşı direniyordu hem de helikopterin yarattığı o güçlü hava akımına karşı direniyordu.Bunu başarmanın mutluluğu huzuru ve gururu vardı. Daha sonra bunun uluslararası arenada ses getirmesi bizi gerçekten gururlandırdı."

Kahraman pilotlar gösterdikleri cesaretle herkesin takdirini kazanmıştı. Helikopter firması da pilotları cesaretlerinden dolayı ödüllendirmişti.

Kaynak: TRT Haber