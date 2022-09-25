Havalar soğudu, birçok ile kar yağdı
Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava kendini gösterdi. Sıcaklıkların bazı illerde mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yüzünü gösterdi.
Sıcaklıkların eksi derecelere inmesiyle birlikte birçok ilde mevsimin ilk kar yağışı görüldü.
Ardahan
Ardahan'da dün etkili olan sağanak sabaha doğru yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Başta Kısır Dağı olmak üzere kentin etrafındaki tepeler beyaza büründü.
Ardahan-Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası da karla kaplandı.
Karla kaplı yaylada yer yer sis de etkili oluyor.
Kars
Kars'ta da iki gündür aralıklalar devam eden sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle bazı dağlar beyaza büründü.
Rize
Kentte etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı.
Kar nedeniyle İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 450 rakımdaki Samistal Yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.
Kar kalınlığı, 2 bin rakımın üstündeki yaylalarda yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışını, bazı vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.
Artvin
Artvin’de etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına çevirdi. Eylül ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı.
Karçal Dağı’nın eteklerinde, 2450 metre yükseklikteki son yayla olan Beyazsu Yaylasına mevsimin ilk karı düştü.
Öte yandan kentte başta Bilbilan Yaylası olmak üzere farklı bölgelerde de kar yağışı etkili oldu.
Kar ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı
Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde gece etkili olan kar yağışı, hazırlıksız yakalanan sürücülere zor anlar yaşattı.
Karayolları ekipleri, olası buzlanmanın önüne geçmek için gece boyunca bölgede çalışma yürüttü.
Trabzon
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde birkaç gündür etkili olan serin ve yağışlı hava, yüksek kesimlerde yerini dün akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Birçok yayla sakini eylül ayının son günlerinde yaşanan kar yağışının ardından köylerine yavaş yavaş göç hazırlıklarına başladı.
Kadırga Yaylası başta olmak üzere Köprübaşı ilçesinin Taşlı Yaylası gibi yörede birçok yaylada kar yağışı görüldü.
Taşlı Yaylası'nda hayvancılık ile uğraşan Faik Hancı kar yağışının kışın erken geleceğinin habercisi olduğunu söyledi.
Bayburt
Bayburt genelinde de dün etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.
Merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası ile Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köylerinde kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü.
Kayseri
Ülkenin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'na 22 Eylül'de mevsimin ilk karının yağmasının ardından, gece saatlerinde yağan kar zirveyi beyaza bürüdü.
Kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.
3 bin 916 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nda 3 bin metreye kadar etkili oldu.
Meteorolojiden alınan bilgilere göre Erciyes Dağı'nda en yüksek sıcaklık 1 derece, en yüksek sıcaklık ise 9 derece olarak ölçüldü.
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