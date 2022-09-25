Sıcaklıkların eksi derecelere inmesiyle birlikte birçok ilde mevsimin ilk kar yağışı görüldü.

Ardahan

Ardahan'da dün etkili olan sağanak sabaha doğru yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Başta Kısır Dağı olmak üzere kentin etrafındaki tepeler beyaza büründü.

[Fotoğraf: AA]

Ardahan-Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası da karla kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Karla kaplı yaylada yer yer sis de etkili oluyor.

[Fotoğraf: DHA]

Kars

Kars'ta da iki gündür aralıklalar devam eden sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle bazı dağlar beyaza büründü.

Rize

Kentte etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı.

[Fotoğraf: İHA]

Kar nedeniyle İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 450 rakımdaki Samistal Yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığı, 2 bin rakımın üstündeki yaylalarda yer yer 10 santimetreye ulaştı.

[Fotoğraf: İHA]

Kar yağışını, bazı vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.

[Fotoğraf: İHA]

Artvin

Artvin’de etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına çevirdi. Eylül ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Karçal Dağı’nın eteklerinde, 2450 metre yükseklikteki son yayla olan Beyazsu Yaylasına mevsimin ilk karı düştü.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan kentte başta Bilbilan Yaylası olmak üzere farklı bölgelerde de kar yağışı etkili oldu.

Kar ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı

Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde gece etkili olan kar yağışı, hazırlıksız yakalanan sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları ekipleri, olası buzlanmanın önüne geçmek için gece boyunca bölgede çalışma yürüttü.

Trabzon

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde birkaç gündür etkili olan serin ve yağışlı hava, yüksek kesimlerde yerini dün akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Birçok yayla sakini eylül ayının son günlerinde yaşanan kar yağışının ardından köylerine yavaş yavaş göç hazırlıklarına başladı.

Kadırga Yaylası başta olmak üzere Köprübaşı ilçesinin Taşlı Yaylası gibi yörede birçok yaylada kar yağışı görüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Taşlı Yaylası'nda hayvancılık ile uğraşan Faik Hancı kar yağışının kışın erken geleceğinin habercisi olduğunu söyledi.

Bayburt

Bayburt genelinde de dün etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası ile Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köylerinde kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü.

[Fotoğraf: DHA]

Kayseri

Ülkenin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'na 22 Eylül'de mevsimin ilk karının yağmasının ardından, gece saatlerinde yağan kar zirveyi beyaza bürüdü.

Kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.

[Fotoğraf: İHA]

3 bin 916 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nda 3 bin metreye kadar etkili oldu.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Erciyes Dağı'nda en yüksek sıcaklık 1 derece, en yüksek sıcaklık ise 9 derece olarak ölçüldü.

[Fotoğraf: İHA]