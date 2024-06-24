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Türkiye
DHA 24.06.2024 07:06

Havai fişekli kutlama yangına neden oldu

İstanbul'da, amatör bir futbol takımın taraftar grubunun kuruluş yıl dönümünde havai fişekli kutlama yapıldı. Havai fişeklerin düştüğü bir evde ve ormanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 5 kişi gözaltına alındı.

Havai fişekli kutlama yangına neden oldu
[Fotograf: DHA]

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Arnavutköy’de amatör bir futbol takımının taraftar grubunun kuruluş yıl dönümünde taraftarlar, yürüyüş yaptıktan sonra havai fişek ve işaret fişekleri patlatmak istedi.

Polis ekipleri gruba dağılmaları için uyarıda bulundu.

Kutlamalar sırasında havaya atılan havai fişek ve işaret fişekleri bazı evlerin çatısına ve ormanlık alana düştü, yangına neden oldu.

Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında 5 kişi gözaltına alındı.

Yanan çatı ve ormanlık alan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay ile ilgili Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız. Havai fişek, ışın feneri atmak ve buna benzer davranışlar orman yangınlarını tetikleyebilir. Bunlara dikkat edelim ve bu çalışmaları yapmayalım. Bu tür kutlamalar önü alınamaz sonuçlar doğurabilir" şeklinde konuştu.

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