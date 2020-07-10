"Fabrikadaki hiçbir denetimde uygunsuzluk tespit edilmedi, şirkete hiç ceza kesilmedi."

Bu ifadeler, Sakarya'da 7 kişinin ölümüne, 122 kişinin de yaralanmasına neden olan havai fişek fabrikasının tutuklanan sahibine ait.

Patlama sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, 4 çalışanın ardından fabrika sahibi Yaşar Coşkun da tutuklandı. Coşkun'un savcılıkta verdiği ifadeye TRT Haber ulaştı.

İfadesinde ihmal iddialarını reddetti, "Önlemler yeterli değildi" suçlamalarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

İş güvenliği uzmanı, fabrika sahibini suçlamıştı

Coşkun'un ifadesinde, "Mevzuat çerçevesinde gerekli bakımlar yapılıyordu. İş güvenliği konusunda eksiklik olduğunu iddia eden kişiler, bugüne kadar yönetime herhangi bir olumsuz rapor sunmadı. Ham maddeler, yurt dışından belge ibraz edilerek getirilip kanuni sınırlamalara tabii tutuluyordu. İddiaların aksine, firmada herhangi bir şekilde barutun stoklanma imkanı da yoktu" sözleri de yer aldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İş güvenliği uzmanı tutuklu Aslı Bozkurt, işçilerin daha fazla üretim yapması için baskı yapıldığını söylemiş, fabrika sahibi yaşar Coşkun'u suçlamıştı.

Fabrika sahibi Yaşar Coşkun, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla tutuklu bulunuyor.