Haber Giriş: Kaynak: DHA
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 38 gözaltı kararı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan 38 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adana'da, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şebeke üyesi olduğu belirtilen 38 kişi hakkında savcılık yakalama kararı çıkardı.
Ekipler, 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, dijital malzemelere de incelemek üzere el koydu.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: gözaltı kararı adana yasa dışı bahis operasyonuSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 08:06
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