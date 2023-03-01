Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hava yolu şirketlerinin ücretsiz tahliye uçuşları sona erdi
[Fotograf: AA]
Depremlerin ardından afetzedelerin tahliyesi için hava yolu şirketlerinin başlattığı ücretsiz uçuş uygulaması sona erdi.
Türk Hava Yolları, Pegasus ve SunExpress'in 8 Şubat'taki depremlerin ardından başlattığı, bölgeden ayrılmak isteyenleri ücretsiz tahliye ettiği seferler bitti.
Bu süreçte THY'nin 4 bin 885 seferi ile 417 bin 199, SunExpress'in 424 uçuşu ile yaklaşık 18 bin, Pegasus'un 785 seferiyle 152 bin 950 kişi deprem bölgesinden tahliye edildi.
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