Enkazlardan ve boşaltılan binalardan hırsızlık ve yağma olaylarının engellenmesi, suçluların kısa sürede yakalanması amacıyla görev yapan polis ve jandarmaya, bekçiler de destek veriyor.

Türkiye'nin her bölgesinden destek gönderilen Malatya'da, 140 ekip, 24 saat görev yapıyor. Sorumluluk alanlarındaki enkaz ve binaları tek tek gezen ekipler, 6 Şubat'tan bu yana çok sayıda olaya müdahale etti.

"Dikkatli bir şekilde çalışıyoruz"

Karabük'ten 20 bekçi ile kente gelen Komiser Batuhan Yılmaz, ülke adına çok zor süreçlerden geçtiklerini ifade etti.

Malatya'da bütün gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Yılmaz, "Arkadaşlarımız ve biz detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşımızın malını her şekilde korumaya çalışıyoruz, başımızla canımızla kanımızla. Karabük'ten Malatya'ya 20 bekçi ile ben geldim. Özellikle gece saatlerinde ıssız sokaklarda ve enkazlarda dikkatli bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.