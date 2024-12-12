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Türkiye
TRT Haber 12.12.2024 06:38

Hava soğuyor, kar ve yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağış beklendiğini duyurarak, ani hava değişikliği nedeniyle 12 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İşte son tahminler...

Hava soğuyor, kar ve yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas ve Çankırı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava soğuyor, kar ve yağmur geliyor

12 il için "sarı kodlu" uyarı

Meteoroloji; Artvin, Giresun, Ordu, Sinop, Zongukdak, Karabük, Bolu, Kastamonu, Rize, Trabzon, Bartın, Düzce illeri sarı kodda uyarıda bulundu.

Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Son tahminlere göre; Artvin, Giresun, Ordu, Kastamonu, Rize ve Trabzon'da karla karışık yağmur; Karabük ve Bolu'da kar görülecek.

Sinop, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yağış kuvvetli olacak. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye'de de sağanak bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Cuma öğle saatlerinden itibaren rüzgarın yer yer 10 kuvvetinde tam fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.
 

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