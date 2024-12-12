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Türkiye
DHA 12.12.2024 01:00

Balıkesir'de akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir inşaata çalışırken elektrik akımına kapılan Ali Ç., hayatını kaybetti.

Balıkesir'de akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Ali Ç., yapımı devam eden bir inşaata çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ağır yaralı olarak ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Ali Ç., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ali Ç.'nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, işçinin Sivas’tan çalışmak üzere geldiği öğrenildi.

İnşaat sahibi ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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