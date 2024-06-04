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Türkiye
AA 04.06.2024 17:05

Hava sıcaklıkları cuma gününe kadar etkisini sürdürecek

Tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı cuma gününe kadar etkisini sürdürecek. Ankara'da sıcaklığın yarın ve 6 Haziran'da 33, İstanbul'da ise 30-31 derece olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları cuma gününe kadar etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, bu hafta yurtta beklenen hava durumu tahminleriyle ilgili bilgi verdi.

"Hava sıcaklıkları tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Cuma gününe kadar böyle devam edecek." diyen Macit, sıcaklıkların cumadan itibaren biraz azalarak mevsim normallerinin 1 ile 2 derece üzerinde olmasını beklediklerini bildirdi.

Ankara'da yarın ve 6 Haziran'da 33 derece olması öngörülen sıcaklıkların 7 ve 8 Haziran'da 28 dereceye kadar düşmesinin beklediğini aktaran Macit, 6 Haziran'da gök gürültülü sağanak öngörüldüğünü ifade etti.

İstanbul'da yağış beklenmiyor

İstanbul'da bu hafta sıcaklıkların 30-31 dereceye kadar çıkacağını ancak yağış beklenmediğini anlatan Macit, İzmir'de ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydetti.

Macit, 6 Haziran'dan itibaren özellikle Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri beklendiğini aktardı.

Vatandaşlar, sıcakta parklar ve ağaçlık alanları tercih etti

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise çareyi parklara gitmekte buldu.

Kuğulupark'ta vaktini geçiren Çağrı Bayazıtoğlu, Adana'dan Ankara'ya ziyaret amacıyla geldiğini ifade etti. Bayazıtoğlu, başkentin sıcaklığının Adana'ya oranla "daha iyi olduğunu" söyledi. Adana'da belli saatlerde sokağa çıkmayarak, klimalı ortamları tercih ettiklerini belirten Bayazıtoğlu, sağlık problemleri yaşamamak için sokağa akşam saatlerinde çıktıklarını anlattı.

Ahmet Sarıgüney de hava sıcaklığı sebebiyle kendisini sokağa attığını belirterek, gölgede temiz havanın tadını çıkardıklarını söyledi.

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