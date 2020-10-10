Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik ve Karahüseyinli mahalleleri arasında etkisini sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Orman yangınına 1 uçak, 5 helikopter, 230 arazöz, 18 dozer ve 864 personel katılıyor. Rüzgar müdahale güçleştirirken alevlerin yayılmasını sağlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Evler alevlerin arasında kaldı

Belen ilçe merkezi yakınlarındaki Petek mevkiinde çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde, alevler yeniden yükseldi. Binalara yakın alandaki yangın nedeniyle bazı evler alevlerin arasında kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal da yangın bölgesindeki çalışmaları yerinde inceliyor.

[Fotoğraf: AA]

Hatay'daki yangından etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

Yangında evi veya iş yeri zarar gören, dumanlardan etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Belen ilçesindeki bir gıda deposunda çalıştığı sırada yangına yakalanan Dilek Naz, çevreden duyduğu çığlıklar üzerine dışarıya çıktığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Naz, aracını kurtarmak için ofise anahtarı almak üzere geri yöneldiğini, can havliyle otomobilini yangından kurtardığını belirterek, "Korkunçtu. Kısa süre sonra itfaiye geldi ama rüzgarın da etkisiyle yangın inanılmaz hızlı yayıldı" dedi.

Yangında, Belen ilçesindeki gıda ve temizlik deposu yanan toptancı Ayhan Sabancı da bir patlama sesi duyduğunu ve ardından yangın çıktığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Rüzgarın da etkisiyle alevlerin şiddetlendiğini anlatan Sabancı, "Ağaçlardan sonra araçlar tutuşmaya başladı. Yangın daha sonra benim depoya sıçradı. Zararım maalesef çok büyük, depo komple doluydu" ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Evimin yanışı seyrettim, hiçbir şey yapamadım"

Belen ilçesindeki evi yanan Okan Türkmenoğlu da bir anda çevrelerini alevlerin sardığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çok kısa sürede komple tüm ağaçlık alan alev aldı. O ısıyla beraber ilk başta doğal gazın kombisi yandı. İçeriye doğru da yayılınca evin tamamı yandı. Rüzgarın da etkisiyle zaten söndürme şansınız yoktu, yayıldı. Öğlene kadar yangın 5 kilometre ilerledi. Evimin yanışı seyrettim, hiçbir şey yapamadım."

[Fotoğraf: AA]

İskenderun ilçesindeki filtre fabrikası zarar gören Zeki Dokuma da işletmesinde zarar oluştuğunu kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

Belen Belediye Başkanı: Gözaltına alınanlar var

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, TRT Haber'de yaptığı değerlendirmede, yangının terör eylemi ve kundaklama üzerine çıktığını düşündüklerini söyleyerek bazı kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Yangında 10 kişinin hafif yaralandığını, 20'nin üzerinde konut ve 5 aracın zarar gördüğünü kaydeden Gül, "Kısa zamanda inşallah tüm yangınlar kontrol altına alınacak. Bu işi kim yaptıysa yargı önünde hesabını vermesi için ne çalışma gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Terör eylemi ve kundaklama olduğunu düşünüyoruz. Gözaltına alınanlar var."



Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaştı, bazı evler alevler arasında kaldı. Yangınla ilgili son durumu Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül TRT Haber'de anlattı. pic.twitter.com/fW7s8eW6Ff — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2020

Hatay Valiliği: Sabotaj ihtimalini araştırmak için İHA'lar görev yapıyor

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına ekiplerin müdahalesinin devam ettiği belirtildi.

Yangının henüz söndürülemediği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir. İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçe belediye itfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınanlar olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotajla ilgili kesin bilgiye ulaşılamamıştır. Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır."

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yangınlarla ilgili son durumu TRT Haber'de anlatıyor. https://t.co/GD2NEjIWdN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2020

"Yerleşim yerleri kontrol altına alınmış durumda"

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, rüzgar sebebiyle havadan her zaman müdahale yapılamadığını belirterek, "Yangınlar farklı farklı noktalarda çıkıyor. Muhtemel ki organize bir sabotaj var. Bütün ekipler dün sabahtan beri aralıksız çalışıyor. 3 yer hariç Hatay rahatlamış durumda. Yerleşim yerleri kontrol altına alınmış durumda. 3-4 kişinin gözaltına alındığı söyleniyor. Yangının bu kadar farklı farklı noktalarda olması tesadüf değil. 11 buçul yıldır göre yapıyorum. Bu kadar organize ve rüzgar hesaplanarak yapılan bir sabotaj görmedim. Bu profesyonelce yapılan bir iş diye düşünüyorum." dedi.

Hatay’daki orman yangınına müdahale eden İtfaiye ekibi, yangından etkilenen kaplumbağaları böyle kurtardı. pic.twitter.com/ZTCdPezgaB — TRT HABER (@trthaber) October 10, 2020

"Kaplumbağaya can suyu"

Hatay'daki orman yangınında mahsur kalan bir kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı. Üzerine su dökülen kaplumbağa güvenli bir yere taşındı.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Pakdemirli Hatay'daki yangını havadan inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan alanlarda incelemede bulunmak üzere Hatay'a gitti.

Hatay Havalimanı'ndan helikoptere binen Pakdemirli, yanan bölgelerle söndürme ve soğutma çalışması yapılan alanları inceledi.

Pakdemirli, daha sonra helikopterin iniş yaptığı Arsuz'daki Karahüseyinli İlkokulu bahçesinde kendisini bekleyen yetkililerden bilgi aldı.

Yangın 3 ilçede de kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının tam olarak kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangında ciddi kasıt şüphelerinin olduğunu ifade eden Pakdemirli, soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti.



TRT Haber Yangın İzleme Merkezi'nde

Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'taki yangınlar, Ankara'daki Yangın İzleme Merkezi'nden takip ediliyor.

TRT Haber ekipleri de bu merkeze giderek yangınlara müdahale eden helikopterlerin söndürme çalışmalarına tanıklık etti.