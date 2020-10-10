Hatay’da dünden bu yana devam eden yangında sabotaj ve terör saldırısı ihtimalleri güçleniyor. Hatay Valiliği İHA’lar ile hem yangının seyrinin hem de sabotaj iddialarının takip edildiğini açıklamıştı.



Belen’den gelen görüntülerde ise yol kenarındaki refüjün aniden alev aldığı görüldü. Vatandaşlar o anlarda “Orası nasıl yandı gözümüzün önünde” sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi. Yangına hemen müdahale edildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sabotaj ihtimalini şöyle dile getirmişti: "11 buçuk yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, ilk kez bu kadar organize bir yangın görüyorum, profesyonel bir ekibin sabotajı bu..."

Sabotaja karşı İHA’lar devrede

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınanlar olduğu belirtildi, “Henüz sabotajla ilgili kesin bilgiye ulaşılamamıştır. Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA`lar görev yapmakta, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır" denildi.

Başkan Gül: Terör örgütü olduğunu düşünüyoruz

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ise sabotaj ihtimali ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Şehrimizin birçok noktasında tamamıyla terör eylemi ve kundaklama olduğunu düşündüğümüz yangınlar çıkarıldı. Çünkü bu kadar sıklıkla ve hiçbir yangının birbiriyle alakası olmayan yerlerde yani bütünleşmediği yerlerde çıkan yangınlarda aklımıza gelen bu. Şu anda tam olarak net bir bilgi yok ama Emniyet ekiplerimizin birkaç kişiyi aldığını duyduk. Dün gece vatandaşların elinde benzinle bir kişiyi yakaladıklarını ve Emniyete teslim ettiklerini biliyoruz. Terör örgütü olduğunu düşünüyoruz. Zaten sosyal medyaya baktığımız zaman PKK terör örgütünün yayın organları bu yangınları üstlenmiş durumdalar.”

Hatay'da farklı noktalardaki yangına 1 uçak, 5 helikopter, 230 arazöz, 18 dozer ve 864 personel katılıyor.

Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik ve Karahüseyinli mahalleleri arasında etkisini sürdürüyor.