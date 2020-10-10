Hatay’da dün öğle saatlerinde başlayan yangın saatte 70 kilometreyi bulan rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevler Belen’in Sarımazı Mahallesi'ne ulaştı. Devasa alevler bir anda mahalleyi sardı. Binalar ve araçlar alevlerin arasında kalırken vatandaşlar canlarını zor kurtardı.

Bariyerden atlayıp mahalleye koştu



Bir kadın ise oğlunun yaşadığı mahalleye gelip onu kurtarmak istedi. Hızla yangın bölgesine koşan kadın, çelik bariyerlerden atlayıp oğlunun evine gitmek istedi. Oğlunun alevler arasında kaldığını düşünen anneyi bölgedeki ekipler güçlükle durdurdu.

Oğlu hastaneye kaldırılmıştı



Evladını kurtarma telaşıyla canını hiçe sayan anne iyi haberi daha sonra aldı. Dumandan etkilenen oğlunun hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Belen’de yangın nedeniyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik ve Karahüseyinli mahalleleri arasında etkisini sürdürüyor.

Haber-Kamera: Ahmet SEHER