Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İDO'dan kampanya: İstanbul-Bursa seferi 1 TL
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bu hafta sonu için yalnızca 1 liraya İstanbul'dan Bursa'ya yolcu taşıyor.
Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenlere fırsat doğdu.
İDO'nun yaptığı 1 TL'lik kampanya 10 ve 11 Ekim tarihlerinde geçerli olacak.
Deniz otobüsü, Kabataş'tan kalkıyor. Kadıköy'e de uğrayıp Bursa'ya yol alıyor.
Bu avantajlı biletlere ulaşmak için İDO'nun internet sitesine tıklamak ya da mobil uygulamaya ulaşmak yeterli. Böylelikle, 07.45 seferine alınan biletlerle, yalnızca 1 liraya Bursa'ya gidilebiliyor.
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