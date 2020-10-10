Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenlere fırsat doğdu.

İDO'nun yaptığı 1 TL'lik kampanya 10 ve 11 Ekim tarihlerinde geçerli olacak.

Deniz otobüsü, Kabataş'tan kalkıyor. Kadıköy'e de uğrayıp Bursa'ya yol alıyor.

Bu avantajlı biletlere ulaşmak için İDO'nun internet sitesine tıklamak ya da mobil uygulamaya ulaşmak yeterli. Böylelikle, 07.45 seferine alınan biletlerle, yalnızca 1 liraya Bursa'ya gidilebiliyor.