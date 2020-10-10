Fethullahçı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasını deşifre etmek için başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Ankesör ve kontörlü telefonlar üzerinden örgütün sözde yöneticileri ile görüştüğü belirlenen eski Tuğgeneral Oğuz Bozkurt gözaltına alındı. Bozkurt, Hava Kuvvetleri Komutanlığından kendi isteğiyle emekli olmuştu.

Görev süresince ise örgütle bağlantılarının saptanması üzerine Bozkurt'un KHK ile rütbeleri alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan Bozkurt tutuklandı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmasına karar verilen Bozkurt'un 15 Temmuz darbe girişi sonrasında da örgüt yöneticileriyle bağlantısını sürdürdüğü belirlendi.