Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Çankırı'da 3,6 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 14.46'da meydana gelen deprem, 6,96 kilometre derinlikte kaydedildi.
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