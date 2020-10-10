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Antalya'da tarihi eser operasyonu: 1083 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde tarihi eser değeri taşıdığı belirlenen 1083 sikke ele geçirildi. Şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde yaşayan N.K'nin (60) elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.
Evde yapılan aramada tarihi eser değeri taşıdığı belirlenen bronz ve gümüş 1083 sikke ile ruhsatsız 3 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.
Şüpheli N.K. gözaltına alındı.
Etiketler: antalya alanya tarihi eserSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 15:09
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