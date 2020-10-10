Haber Giriş: Kaynak: AA
Denizli'de 200 yıllık tarihi konak küle döndü
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde koruma altındaki tarihi konak, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
İstiklal Mahallesi 1164 Sokak'ta Mustafa Sarıkaya'ya ait olduğu belirtilen ve kullanılmayan 2 katlı konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası tarihi konaktan geriye sadece duvarlar kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen ahşap ve kerpiç yapıdaki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: denizli tarihi konak yangınSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 14:14
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