İstiklal Mahallesi 1164 Sokak'ta Mustafa Sarıkaya'ya ait olduğu belirtilen ve kullanılmayan 2 katlı konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası tarihi konaktan geriye sadece duvarlar kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen ahşap ve kerpiç yapıdaki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]