İlçeye bağlı İlişi köyü Hacıhasan Mahallesi'nde yıldırım isabet eden evde yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine gelen Bozkurt Belediyesi itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yangın söndürme personeli, yangına müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Çevredeki binalara sıçramadan yaklaşık 4 saatte söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: AA]

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Dolu Seydiler ilçesini beyaza bürüdü

Sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. İlçenin tamamı, dolu nedeniyle adeta beyaza büründü.

Yağışın yaklaşık 15 dakika sürdüğünü belirten esnaf Ahmet Öcal, "Yaklaşık misket büyüklüğünde olan dolu başlayınca bir anda her yer bembeyaz oldu. Seydiler-Küre kara yolu da bu durumdan etkilendi" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Öcal, ilçede olumsuz bir durum bulunmadığını kaydetti.