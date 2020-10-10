Kentte son günlerde yaşanan sahte içkiden zehirlenme olayları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Defterdarlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, etil alkol satış izni bulunan 9 iş yerini denetledi.

Denetimlerde, alkol olduğu değerlendirilen içecek, alkol yapım kiti, tabanca fişeği ve şarjör ele geçirildi, Ramazan K, Halil K. ve Yasin S. gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

4 bin 819 litre sahte içki ele geçirildi

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve köylerde düzenlediği operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan malzemelerle 4 bin 819 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.Ş, D.E, E.G, H.E, E.E, A.R.Ö, C.D. ve D.P. hakkında adli işlem başlatıldı.